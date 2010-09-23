Alfa-Web

Олег Коломиец Alfa-Web

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Креативная и грамотная работа нашей дизайн-студии предлагает Вам широкий спектр услуг: создание сайтов, создание логотипов, разработка фирменного стиля, изготовление 3D-моделей. Мы занимаемся разработкой сайтов любой сложности. Создание веб сайтов для нас - это возможность воплощать творческие идеи, создавать оригинальные проекты, постоянно расти в профессиональном плане и получать признание клиентов не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами. Мы всегда акцентируем внимание на том, что веб сайт – это эффективный метод ведения бизнеса, и шаблонность при разработке сайтов не имеет место быть. Чтобы сотрудничество с нами стало для вас возможностью преуспеть, мы не ограничиваем свою работу конвейерным созданием сайтов. Мы создаем яркие и стильные решения, которые по достоинству оценит каждый посетитель вашего сайта. Мы придерживаемся такого мнения: «все гениальное – просто».

  • Виртуемарт

    Доработка магазина на виртуемарт. Срочній проект. Готовы платить но не очень много. Главное что бы все красиво было и качественно

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен СЕОшник

    Молодой студии требуеться опытный СЕО инженер для ведения проектов по раскрутке сайтов. Проектов много. Работы будет достаточно. Работа как в офисе так и удаленно. Но кандидат только из Киева! аська: 64682557ноль

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Необходимо в срочном порядке нарисовать логотип. По логотипу расскажу. На логотипе зебра которая сидит. У нее на копытах на задних туфли на шпильке, на передних наверное было бы не плохо перчатки, шляпка на голове и должны ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с ДЛЕ

    Помощь в установке и настройке модулей: гостевая и ТВСгалерея Надо как можно быстрее и как можно дешевле Аська: 64 68 255 70

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн магазина

    $100

    Надо дизайн интернет магазина. Все подробноси расскажу при переписке. Предоплаты не будет так как не раз кидали. Жду заявок. Дизайн нужен сегодня к вечеру 16-00 по МСК. Надо как минимум 2-3 варианта ICQ: 646825570

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Impulsee
Виталий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
0 баллов
13 лет назад
Виртуемарт
Задача была выполнена в течении двух дней... Оплата до сих пор не поступила. (месяц) Сайт, на которм проводились работы http://ua-parfum.com.ua Сайт компании http://a-web.org.ua Почта, с которой приходило ТЗ и тексты - [email protected] Аська, которая молчит уже почти месяц - 646825570 Телефоны вне зоны: +380949263918 +380639496666 Банить таких надо.
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
0 баллов
13 лет назад
Настройка шаблона для Joomla
1 Выполнил работу - настроил шаблон (утверждено было) 2 Начались дополнительные просьбы по переносу товаров с одного сайта на другой (работу не закончил по просьбе заказчика) Оплаты так и не дождался. Я так понимаю человек использует людей и потом просто забивает на них, что по нашему называеться КИДАЛОВОМ. У него даже аська в этом месяце зарегестрирована! ТРЕБУЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ!