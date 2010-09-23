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Креативная и грамотная работа нашей дизайн-студии предлагает Вам широкий спектр услуг: создание сайтов, создание логотипов, разработка фирменного стиля, изготовление 3D-моделей. Мы занимаемся разработкой сайтов любой сложности. Создание веб сайтов для нас - это возможность воплощать творческие идеи, создавать оригинальные проекты, постоянно расти в профессиональном плане и получать признание клиентов не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами. Мы всегда акцентируем внимание на том, что веб сайт – это эффективный метод ведения бизнеса, и шаблонность при разработке сайтов не имеет место быть. Чтобы сотрудничество с нами стало для вас возможностью преуспеть, мы не ограничиваем свою работу конвейерным созданием сайтов. Мы создаем яркие и стильные решения, которые по достоинству оценит каждый посетитель вашего сайта. Мы придерживаемся такого мнения: «все гениальное – просто».
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Доработка магазина на виртуемарт. Срочній проект. Готовы платить но не очень много. Главное что бы все красиво было и качественноСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Надо срочно простеньки дизайн. И как можно дешевле. Играем в игру минимализма. Аська 64682557нольДизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Молодой студии требуеться опытный СЕО инженер для ведения проектов по раскрутке сайтов. Проектов много. Работы будет достаточно. Работа как в офисе так и удаленно. Но кандидат только из Киева! аська: 64682557нольПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо настроить шаблон для Joomla на готовом магазине. Шаблон дам. Джумлу сносить нельзя. аська: 646825570Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо в срочном порядке нарисовать логотип. По логотипу расскажу. На логотипе зебра которая сидит. У нее на копытах на задних туфли на шпильке, на передних наверное было бы не плохо перчатки, шляпка на голове и должны ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт13 лет назад
Помощь в установке и настройке модулей: гостевая и ТВСгалерея Надо как можно быстрее и как можно дешевле Аська: 64 68 255 70Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Надо дизайн интернет магазина. Все подробноси расскажу при переписке. Предоплаты не будет так как не раз кидали. Жду заявок. Дизайн нужен сегодня к вечеру 16-00 по МСК. Надо как минимум 2-3 варианта ICQ: 646825570Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Слетела форма отправки сообщения, ее надо поправить, и еще мелочи. Ваша цена. Выираю по самой низкой ценеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад