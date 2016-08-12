Альфа Групп - весовой чай и кофе оптом от производителя

Компания "Альфа Групп" входит в список крупнейших чайных компании на рынке весового чая и кофе России и стран ближнего зарубежья. На территории Краснодарского края компания имеет в собственности фабрику по производству чая и кофе, оснащённую современным оборудованием. В ассортименте компании представлено более 300 ходовых и популярных сортов чая и кофе. Вся продукция, представленная в каталоге чая и кофе, прошла государственную сертификацию на соответствия требованиям норм безопасности и стандартов качества. Более подробную информацию о компании Вы сможете получить на нашем сайте.