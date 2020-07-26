реклама в интернете, создание - продвижение - монетизация сайтов и групп вк

Общий стаж работы в рекламе 20 лет, рекламой в интернете занимаюсь 20 лет. Работаю качественно и в короткие сроки. мои услуги:

1) создание сайтов на проверенном конструкторе

2) создание интернет-радио на платформе

3) продвижение и монетизация сайтов

4) создание - монетизация - продвижение групп вконтакте, каналов ютуб и дзен

5) реклама в соцсетях

6) реклама яндекс директ, гугл адвордс и через другие биржи рекламы

7) брендирование фирм

8) продвижение и реклама товаров и услуг

9) копирайтинг

Более подробно в моей группе вк создание-продвижение-монетизация сайтов и групп вк, реклама в интернете.