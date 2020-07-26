реклама в интернете, создание - продвижение - монетизация сайтов и групп вк
Общий стаж работы в рекламе 20 лет, рекламой в интернете занимаюсь 20 лет. Работаю качественно и в короткие сроки. мои услуги:
1) создание сайтов на проверенном конструкторе
2) создание интернет-радио на платформе
3) продвижение и монетизация сайтов
4) создание - монетизация - продвижение групп вконтакте, каналов ютуб и дзен
5) реклама в соцсетях
6) реклама яндекс директ, гугл адвордс и через другие биржи рекламы
7) брендирование фирм
8) продвижение и реклама товаров и услуг
9) копирайтинг
Более подробно в моей группе вк создание-продвижение-монетизация сайтов и групп вк, реклама в интернете.
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