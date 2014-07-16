Видеопроизводство
Мы осуществляем полный комплекс работ от разработки сценарного плана, до размещения готовой видеопродукции в теле- радиоэфире или тиражирования на любой видеоноситель.
• Производство презентационных, корпоративных, учебных, документальных фильмов
• Создание видеопрезентаций, репортажей, роликов для выставок, отчетов с мероприятий
• Профессиональная видеосъемка мероприятий любого уровня и масштаба
• И не только…
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Портфолио
- Конкурс "Московские Мастера - 2014"109 просмотров
- Промо-ролик ТРЦ "Галактика"108 просмотров
- Видеопрезентация для конкурса красоты132 просмотра
- Промо-ролик сайта Service.mos-gaz.ru109 просмотров
- Промо-ролик Автоматическая сварка134 просмотра
- Рекламный ролик "Красота-онлайн" на МАКС-2013109 просмотров
- Промо-ролик IBC Solutions107 просмотров
- Профилактика горелки Вечного огня104 просмотра
- Установка автоматического запорного устройства112 просмотров
- Рекламный ролик Apple Click103 просмотра
- Реконструкция газопровода ОАО "МОСГАЗ"105 просмотров
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