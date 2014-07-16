Видеопроизводство

Мы осуществляем полный комплекс работ от разработки сценарного плана, до размещения готовой видеопродукции в теле- радиоэфире или тиражирования на любой видеоноситель.

• Производство презентационных, корпоративных, учебных, документальных фильмов

• Создание видеопрезентаций, репортажей, роликов для выставок, отчетов с мероприятий

• Профессиональная видеосъемка мероприятий любого уровня и масштаба

• И не только…