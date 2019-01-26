Определить свою цель – это как найти Полярную звезду. Она станет для вас ориентиром, если вы ненароком собьетесь с пути.

Frontend:

В идеале владею всеми нововведениями HTML5 и CSS3, верстаю адаптивные сайты на FlexBox + Bootstrap + Sass + Gulp, программирую на js/jquery. Если вы хотите чтобы ваш проект был выполнен в кратчайшие сроки, качественно и без лишней головной боли то вы обратились к нужному человеку)

Backend:

Junior Web Developer Javascript. Оптимизирую сайты, пишу скрипты и выполняю разного рода задачи по js. Программирую по новым технологиям EsmaScript 5-7.

Преимущества работы со мной:

- Высокое качество выполняемой работы.

- Вы не будете разочарованы в работе со мной.

- Я всегда учитываю все нюансы и "подводные камни работы".

- Всегда буду с вами на связи и буду сообщать о моих задумках и тяжести выполняемой работы.

- У вас появится надежный, ответственный и постоянный фрилансер к которому вы сможете обратиться в любое время.

-Проникаюсь каждым проектом любого заказчика вне зависимости от области.