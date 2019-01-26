Frontend:
В идеале владею всеми нововведениями HTML5 и CSS3, верстаю адаптивные сайты на FlexBox + Bootstrap + Sass + Gulp, программирую на js/jquery. Если вы хотите чтобы ваш проект был выполнен в кратчайшие сроки, качественно и без лишней головной боли то вы обратились к нужному человеку)
Backend:
Junior Web Developer Javascript. Оптимизирую сайты, пишу скрипты и выполняю разного рода задачи по js. Программирую по новым технологиям EsmaScript 5-7.
Преимущества работы со мной:
- Высокое качество выполняемой работы.
- Вы не будете разочарованы в работе со мной.
- Я всегда учитываю все нюансы и "подводные камни работы".
- Всегда буду с вами на связи и буду сообщать о моих задумках и тяжести выполняемой работы.
- У вас появится надежный, ответственный и постоянный фрилансер к которому вы сможете обратиться в любое время.
-Проникаюсь каждым проектом любого заказчика вне зависимости от области.
- Верстка адаптивного сайта145 просмотров