Пером и кистью

Имею высшее филологическое образование, дополнительную квалификацию по специальности "переводчик-референт"(английский язык), а также навыки графического дизайна, - к этой области все больше тяготею в последнее время.

Мой принципы работы:

1) Конструктивный диалог а анализом и концептуализацией любых ваших пожеланий.

2) Мониторинг актуальных тенденций и учет контекста разрабатываемого проекта.

3) Поэтапная разработка по принципу "от общего к частному".

В жизни и работе всегда есть место для щепотки чистой экспрессии. При сотрудничестве со мной вы, прежде всего, получаете творческий подход к решению поставленной задачи.