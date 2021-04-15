Пером и кистью
Имею высшее филологическое образование, дополнительную квалификацию по специальности "переводчик-референт"(английский язык), а также навыки графического дизайна, - к этой области все больше тяготею в последнее время.
Мой принципы работы:
1) Конструктивный диалог а анализом и концептуализацией любых ваших пожеланий.
2) Мониторинг актуальных тенденций и учет контекста разрабатываемого проекта.
3) Поэтапная разработка по принципу "от общего к частному".
В жизни и работе всегда есть место для щепотки чистой экспрессии. При сотрудничестве со мной вы, прежде всего, получаете творческий подход к решению поставленной задачи.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Тимура как специалиста в переводах. Выполнено быстро и качественно.
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать с Дмитрием. Благодаря отзывчивости заказчика удалось точно сформулировать и выполнить задание.