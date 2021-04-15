Alfa_o_Mega

Тимур Alfa_o_Mega

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пером и кистью

Имею высшее филологическое образование, дополнительную квалификацию по специальности "переводчик-референт"(английский язык), а также навыки графического дизайна, - к этой области все больше тяготею в последнее время.

Мой принципы работы:

1) Конструктивный диалог а анализом и концептуализацией любых ваших пожеланий.

2) Мониторинг актуальных тенденций и учет контекста разрабатываемого проекта.

3) Поэтапная разработка по принципу "от общего к частному".

В жизни и работе всегда есть место для щепотки чистой экспрессии. При сотрудничестве со мной вы, прежде всего, получаете творческий подход к решению поставленной задачи.

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Отзывы заказчиков

karanov
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перевод с русского на Латынь
Рекомендую Тимура как специалиста в переводах. Выполнено быстро и качественно.
Было очень приятно сотрудничать с Дмитрием. Благодаря отзывчивости заказчика удалось точно сформулировать и выполнить задание.
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