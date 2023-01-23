HTML,CSS,PHP,MySQL,OpenCart,Ecmall,Сайты,Скрипты,Парсеры,Постеры
- Вёрста блочная (div), табличная (table) или смешанная, резиновая или фиксированная, SE-оптимизированная
- Соблюдение стандартов W3C
- Разработка, доработка сайтов на OpenCart, Joomla, WordPress, Ecmall, Самописные CMS
- Написание скриптов/парсеров/грабберов/постеров на PHP+CURL
Работаю с HTML, CSS, PHP, MySQL, jQuery
https://www.fl.ru/users/Alfatroniks/
В портфолио только небольшая часть работ.
Портфолио
- Supergas.ru (Joomla)210 просмотров
- Разработка конкурса для сайта прогнозов(WP)130 просмотров
- Перенос сайта на CMS Joomla172 просмотра
- Натяжка шаблона на самописную CMS111 просмотров
- Модуль поиска для OpenCart250 просмотров
- Новостной парсер138 просмотров
- Система парсинга и синхронизации товаров124 просмотра
- Парсер Яндекс маркета.163 просмотра
- Информационный портал234 просмотра
Веб-программирование
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HTML-верстка
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от $20
от 1 дня
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