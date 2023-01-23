Alfatroniks

Алексей Alfatroniks

 
34 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML,CSS,PHP,MySQL,OpenCart,Ecmall,Сайты,Скрипты,Парсеры,Постеры

- Вёрста блочная (div), табличная (table) или смешанная, резиновая или фиксированная, SE-оптимизированная

- Соблюдение стандартов W3C

- Разработка, доработка сайтов на OpenCart, Joomla, WordPress, Ecmall, Самописные CMS

- Написание скриптов/парсеров/грабберов/постеров на PHP+CURL

Работаю с HTML, CSS, PHP, MySQL, jQuery

https://www.fl.ru/users/Alfatroniks/

В портфолио только небольшая часть работ.

PHPWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlajQuery
Веб-программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4358
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#5635