$11
Нужно написать модуль дополнительных закладок как показано на скриншоте. Сайт http://myanianime.ru
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
5 лет назад
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Нужно написать модуль дополнительных закладок как показано на скриншоте. Сайт http://myanianime.ru
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Здравствуйте, нужна помощь в исправлении бага с пагинацией а именно когда в фильтре выбираешь категории и нажимаешь загрузить ещё (2 раза) пагинация дублируется. CMS - DLE!!!! Cайт: https://myanianime.ru
Здравствуйте, ине нужен человек который сможет воплотить что то подобное https://www.anilibria.tv/all/calendar-osen-2018// cms- DLE сайт https://myanianime.ru/