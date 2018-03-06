Настройка прибыльной рекламы в РСЯ БЕСПЛАТНО!

Меня зовут Альфир.

Настрою прибыльную рекламу в РСЯ БЕСПЛАТНО!Хотите узнать как мы увеличим вашу прибыль?С помощью систем аналитики и коллтрекинга мы отслеживаем каждого посетителя, кликнувшего по объявлению.От первого посещения сайта до оформления продажиПо какому запросу он нашел объявление.Что делал на сайте, какие страницы посетил, на какие кнопки кликал, как заполнял форму. Как он повел себя после контакта с компанией через форму или по телефону. Мы знаем эффективность каждого запроса, каждого объявления, каждого канала.Глубоко анализируем входящий трафик, CTR, конверсию сайта. Находим способы повысить отдачу рекламы на каждом этапе.Заголовки, текст, элементы дизайна. Проводим сплит-тестирование, чтобы отследить положительные изменения.Пересобираем семантическое ядро - оставляем запросы, которые приносят наибольший эффект. Дополняем новыми для расширения охвата кампании.Переформируем бюджет - увеличиваем бюджет кампаниям с наибольшей окупаемостью (ROI). Кампании с мизерным и отрицательным ROI просто ликвидируем или снижаем %.А затем мы повторяем этот процесс снова оптимизация и так до бесконечности нет предела совершенству)Каждый раз улучшаем эффективность контекстной рекламы:Сокращаем стоимость кликаУвеличиваем CTR объявленийПовышаем конверсию сайта и конверсию лидов в продажи.

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