Alflihodey

Архитектор - 3d моделер. визуализатор. художник
Образование высшее.
ВУЗ КНУБА (Київський національний університет будівництва і архітектури)
Выполняю проектные работы на всех стадиях проетирования(+сети и сметные работы) согласно действующих норм ГОСТ, ДБН, ДСТУ, так же осуществляю авторский надзор во время строительства. Выезд на место строительства, проетирование с учетом всех пожеланий заказчика, в проекте применяются современные строительные материалы и технологии, выбор наболее рацианального и недорогостоящего решения.
Визуализация (фотореалистичная, а так же скетч) Построение 3d моделей любой сложности.
Рисунок от руки, рисунок и редактирование изображений photoshop.