Alflihodey

Архитектор - 3d моделер. визуализатор. художник

Образование высшее.

ВУЗ КНУБА (Київський національний університет будівництва і архітектури)

Выполняю проектные работы на всех стадиях проетирования(+сети и сметные работы) согласно действующих норм ГОСТ, ДБН, ДСТУ, так же осуществляю авторский надзор во время строительства. Выезд на место строительства, проетирование с учетом всех пожеланий заказчика, в проекте применяются современные строительные материалы и технологии, выбор наболее рацианального и недорогостоящего решения.

Визуализация (фотореалистичная, а так же скетч) Построение 3d моделей любой сложности.

Рисунок от руки, рисунок и редактирование изображений photoshop.