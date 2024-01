Hello. my name is Ivan. I'm 19 years old. I can do the job quickly and efficiently.Glad to cooperate, comrade!

Обычный молодой парень,желающий побольше заработать. Ранее проходил практику в одной из газет. По специальности "Оператор электронного набора и правки текста",но по факту список моих задач может быть шире.