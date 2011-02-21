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Образование

МВТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 1981 - 1988

Факультет: Приборостроение.

Специальность: Автоматические информационные устройства

Опыт работы в IT

Учеба в МВТУ 1981-1988

Под руководством д.т.н. Павлова Ю.Н. занимался научной работой по написанию математических программ для ЭВМ (ДВК-2, ДВК-3, IBM PC/XT 8086).

Преподавательская деятельность 1988-2001

Преподавание дискретной математики, как то: теория графов, теория множеств, теория чисел, теория алгоритмов, а также алгоритмических языков и программирования в средних школах, Саксаганском естественно-научном лицее (директор чл.-кор. АПН Украины, А.И. Сологуб), Криворожском Государственном Педагогическом Университете.

Приказом Днепропетровского ОблОНО неоднократно назначался членом экспертной комиссии и жюри 3 тура Всеукраинских олимпиад по информатике. Подготовил четырех победителей 4 тура Всеукраинских олимпиад по информатике и 3 тура конкурса МАН Украины. Участвовал во всеукраинских научных конференциях с докладами по вопросам преподавания информатики, есть печатные работы.

Работа на производстве 2001-2009

Криворожтеплосеть г. Кривой Рог, Днепропетр. обл. Начальник АСУП

Приобрел опыт работы руководителя команды.

Руководил разработкой ТЗ и внедрением на предприятии общегородской информационной системы коммунальных платежей.

Получил навыки практического инженеринга с использованием САПР, руководил разработкой проекта ЛВС для нового здания, принмал непосредственное участие в прокладке сети и настройке оборудования.

ОАО «АЗОЦМ» г. Артемовск, Донецкая. обл. Инженер-программист.

Приобрел опыт работы исполнителя в команде.

Работая над внедрением современной системы управления предприятием «IT-Предприятие» приобрел опыт взаимодействия с новым поколением руководителей. Стандартизировал и устранил ошибки классификации номенклатурных позиций. Разработал систему учета нестандартных заказов.

г. Артемовск, Донецкая. обл. Инженер-программист.

Сопровождал корпоративные БД под Oracle и FoxPro MS DOS

Написал для инспекторов с полсотни скриптов и вспомогательных программ автоматизирующих ручную работу на SQL, FoxPro 2.6, Visual FoxPro 5, MS Access 2002 и языке командной строки.

Семейное положение

Женат.

Дети: Иван 16.04.1989, Мария 28.08.1990, Татьяна 07.11.1994

Хобби

Кухни народов мира, интеллектуальные игры, предпочтительно коммерческого характера (действительный член международного клуба интеллектуальных игр Gambler), разведение амфибий, рептилий, и ракообразных.

Дополнительно

Легко обучаюсь, используя техдокументацию, поиск в Интернет, советы более опытных коллег. Самостоятельно освоил множество компьютерных программ (во время обучения в МВТУ были только дискеты 720 кБ с MS DOS 3.0), в т.ч. современные САПРы «b-CAD» и «Компас», СУБД Access и Oracle, языки программирования Pascal, SQL и С++

Умею учить других. Награжден многочисленными грамотами и дипломами, удостоен персональной благодарности главы Днепропетровской облгосадминистрации Н.А. Швеца.

Инициативен. Стараюсь понять суть порученной работы и по возможности автоматизировать стандартные действия.

Ответственен. Учитывая, что при наемном труде никакую работу нельзя выполнить быстро, качественно и дешево, во всех порученных заданиях ставлю на первое место качество, а на последнее скорость.