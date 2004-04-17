Отличное выполнение обязанностей по райдеру, а также ответственный подход ко всему!

Навыки:

умение пользоваться SRM системой

четкое выполнение обязанностей

своевременная сдача работ по окончанию

возможность учению новых видов работ

анализ рынка недвижимости

уверенный пользователь ПК

помощь в трудоустройстве персонала на рабочие места

умение работать в команде

умение работать в стрессовых ситуациях

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- Организованность личных проектов

- грамотная письменная и устная речь

- повышенная работоспособность

- ведение проектов, работа в режиме многозадачности

- умение работать самостоятельно,

- легкое ведение коммуникаций с различнымилюдьми

- аналитический склад ума быстрая адаптация к переменам

- внимательность и вежливость• дисциплинированность

- ориентированность на достижение цели