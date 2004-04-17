Отличное выполнение обязанностей по райдеру, а также ответственный подход ко всему!
Навыки:
- умение пользоваться SRM системой
- четкое выполнение обязанностей
- своевременная сдача работ по окончанию
- возможность учению новых видов работ
- анализ рынка недвижимости
- уверенный пользователь ПК
- помощь в трудоустройстве персонала на рабочие места
- умение работать в команде
- умение работать в стрессовых ситуациях
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:- Организованность личных проектов
- грамотная письменная и устная речь
- повышенная работоспособность
- ведение проектов, работа в режиме многозадачности
- умение работать самостоятельно,
- легкое ведение коммуникаций с различнымилюдьми
- аналитический склад ума быстрая адаптация к переменам
- внимательность и вежливость• дисциплинированность
- ориентированность на достижение цели