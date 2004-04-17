Algretok

Александр Algretok

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Отличное выполнение обязанностей по райдеру, а также ответственный подход ко всему!

Навыки:

  • умение пользоваться SRM системой
  • четкое выполнение обязанностей
  • своевременная сдача работ по окончанию
  • возможность учению новых видов работ
  • анализ рынка недвижимости
  • уверенный пользователь ПК
  • помощь в трудоустройстве персонала на рабочие места
  • умение работать в команде
  • умение работать в стрессовых ситуациях

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

- Организованность личных проектов  

- грамотная письменная и устная речь

- повышенная работоспособность  

- ведение проектов, работа в режиме многозадачности 

- умение работать самостоятельно,

- легкое ведение коммуникаций с различнымилюдьми  

- аналитический склад ума быстрая адаптация к переменам 

- внимательность и вежливость• дисциплинированность 

- ориентированность на достижение цели