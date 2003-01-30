Таргетолог | Маркетолог

Здравствуйте, меня зовут Али.

Я помогаю настроить рекламу, анализирую её и масштабирую.

Если вам надоело сливать деньги на рекламный бюджет, а потом ещё и платить за это, то вы попали по адресу.

Теперь отвечу на 2 самых волнующих вас вопроса:

-"Как мы сможем понять, что вы умеете качественно настраивать рекламу?" -"Почему именно вы не уменьшите наш капитал, а увеличите?"

Ответ на 1 вопрос:

Мы проведём с вами 3 бесплатных тестовых дня, где настроим вам рекламу. Вы сможете сами увидеть, есть ли результат или нет.

Если вам не понравится результат после 3 дня, то мы просто разойдёмся.

Если вы увидите, что начинают появляться первые заявки/подписки/просмотры, то продолжим работу.

Ответ на 2 вопрос:

- проходил курсы по настройке рекламы

- работаю уже с 2 проектами

- знаю, как надо работать над показателями фейсбука (многие на них не обращают внимания, они просто смотрят на цену клика)

- не учился настройке по роликам с youtube.

Если хотите убедиться, что это всё не, то пишите, с радостью проведу для вас 3 бесплатных тестовых дня