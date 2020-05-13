Копирайт и переводы (русский и английский языки)
Привет, меня зовут Алиса.
вообще я менеджер по работе с клиентами, но в свободное от работы время развлекаю себя переводами и придумыванием историй и текстов разной тематики.
в равной степени владею английским и русскими языками, получила степень бакалавра в Великобритании.
люблю придумывать сюжеты и новые слова
возможно нам с вами по пути, и мое хобби - это именно тот скилл/навык, который вам сейчас нужен
давайте что-нибудь уже придумаем!
Действие аккаунта приостановлено!