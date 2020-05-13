AliMarty

Алиса AliMarty

 
35 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайт и переводы (русский и английский языки)

Привет,  меня зовут Алиса.

вообще я менеджер по работе с клиентами, но в свободное от работы время развлекаю себя переводами и придумыванием историй и текстов разной тематики. 

в равной степени владею английским и русскими языками, получила степень бакалавра в Великобритании. 

люблю придумывать сюжеты и новые слова

возможно нам с вами по пути, и мое хобби - это именно тот скилл/навык, который вам сейчас нужен

давайте что-нибудь уже придумаем! 

 