Копирайт и переводы (русский и английский языки)

Привет, меня зовут Алиса.

вообще я менеджер по работе с клиентами, но в свободное от работы время развлекаю себя переводами и придумыванием историй и текстов разной тематики.

в равной степени владею английским и русскими языками, получила степень бакалавра в Великобритании.

люблю придумывать сюжеты и новые слова

возможно нам с вами по пути, и мое хобби - это именно тот скилл/навык, который вам сейчас нужен

давайте что-нибудь уже придумаем!