Приветствую!

Сделаю дизайн для Вашего сайта с гарантией сроков. UX/UI

Ключевые факторы для меня - конверсия сайта и удобство для пользователя.

Работаю с аналитикой, анализирую рынок и конкурентов.

Прошу предварительно примерно представлять тематику сайта, на какую аудиторию будет рассчитан, какие цели преследуете, предпочтительный стиль или иметь примеры сайтов, оформление которых Вам понравилось!

Делаю адаптивный дизайн под мобильные устройства (телефон, планшет) как дополнительную опцию.

Предпочитаю работать в Figma - вы сможете в режиме онлайн наблюдать за прогрессом работы

Нужно для заказа:

Для начала работы от Вас потребуется немного информации:

Этап 1[Сбор информации]

О чем проект. Основная цель. Пожелания( фон, цвет, действия, текст, задача и т. д. )

Этап 2 [Прототипирование]

Я приступаю к разработке прототипа, после чего согласовываю с Вами. После утверждения

Этап 3. [Проектирование]

Начинаю проектировать дизайн, в ходе работы отправляя Вам макет для согласования правок. В финале проектирования отправляю весь макет для согласования.

Этап 4 [Финал]

Отправляю Вам файлы макета, исходники, по возможности mockup в подарок.