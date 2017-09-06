AliaLav

Алла Литвинова AliaLav

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Расшифрую аудио/видео записи на русском, турецком и хинди языке. Разработка фирменного стиля.

-Перевод статей, журналов, инструкций, технической литературы с турецкого/ хинди  на русский язык.

-Оперативная и качественная расшифровка (транскрибация) видео и аудио.

  • Логотипы любой сложности
  • Дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (флаеры, афиши, листовки и т.д.)
  • Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)
Портфолио