Расшифрую аудио/видео записи на русском, турецком и хинди языке. Разработка фирменного стиля.
-Перевод статей, журналов, инструкций, технической литературы с турецкого/ хинди на русский язык.
-Оперативная и качественная расшифровка (транскрибация) видео и аудио.
- Логотипы любой сложности
- Дизайн наружной рекламы и полиграфической продукции (флаеры, афиши, листовки и т.д.)
- Фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Благодарственное письмо179 просмотров