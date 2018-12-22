Веб дизайнер

Веб дизайнер с опытом работы более 12 лет. Создаю современные, стильные сайты, адаптированные для устройств с любым разрешением экрана. Также являюсь веб аналитиком и UX экспертом, могу настроить аналитику с нуля (yandex metrika, google analytics), сделать аудит, найти узкие места и предложить стратегию улучшения. Хороший технический бэкграунд (в прошлом работала веб мастером) позволяет легко взаимодействовать с разработчиками, осуществлять авторский надзор, а при необходимости найти разработчика-исполнителя или вести проект целиком.

Мой профиль на dribbble https://dribbble.com/aliceshlafshtein

Инстаграм @aliceshlafshtein