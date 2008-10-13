Alice_Delon

Жанна Куликова Alice_Delon

 
40 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Резюме

Фамилия Имя Отчество Куликова Жанна Владимировна

Дата рождения 30 мая 1983 года 

Возраст 25 лет  

Контактный телефон 8 918 480 72 14

Контактный e-mail [email protected]

Адрес   Краснодар, Леваневского, 57-14

Образование Высшее   

Обучение 2000 -- 2006 гг.

Кубанский Государственный Университет,

факультет журналистики

Специальность Журналист  

Диплом «Социальная проблематика в современных

женских глянцевых журналах Франции»

Опыт работы

Июнь-август 2008

Журнал «Искусство потребления»

Должность - локальный редактор

Обязанности: написание локальных материалов, организация фотосессий, контролирование общего процесса сдачи материалов.

ноябрь 2007- май 2008:

Журнал IDOL-magazine

Должность – главный редактор.

Обязанности: редактирование журналистских материалов, написание собственных статей.

2004-2007:

бортовой журнал АЛК «Небо Кубани»

(Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников, 37,

тел. 224-87-02, 224-29-60).

Должность - журналист.

Обязанности:

написание журналистских и рекламных

текстов,

разработка и ведение собственных рубрик.

2002 – ООО "Парфюм" (COTY)

Должность:

менеджер-консультант,

Обязанности:

Консультации клиентов,

повышение продаж продукции

2001- агентство «Арт-практика»

Должность- промоутер

Обязанности:

Проведение промо-акций.

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Публикации:

- журнале «Территория» (2008)

- журнале «Табрис» (2006-2007)

- журнале «Шоппинг-Краснодар (2007)

- еженедельнике «Телесемь» (2007)

- журнале «Magazine» (2005 г.)

- газете «Кубанские новости» (2002, 2004 гг.)

- газете «Комсомолец Кубани» (2003 г.);

- газете «Молодежный проспект» (2000 г.);

Иностранные языки: Французский - свободный разговорный и

письменный,

английский - разговорный

и письменный

Профессиональные характеристики

Креативность,коммуникабельность,

умение работать в коллективе,

быстро адаптируюсь к переменам

в сфере рабочей деятельности. Исполнительность, ответственность,

пунктулальность

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Портфолио