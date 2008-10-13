Жанна Куликова Alice_DelonAlice_Delon
Резюме
Фамилия Имя Отчество Куликова Жанна Владимировна
Дата рождения 30 мая 1983 года
Возраст 25 лет
Контактный телефон 8 918 480 72 14
Контактный e-mail [email protected]
Адрес Краснодар, Леваневского, 57-14
Образование Высшее
Обучение 2000 -- 2006 гг.
Кубанский Государственный Университет,
факультет журналистики
Специальность Журналист
Диплом «Социальная проблематика в современных
женских глянцевых журналах Франции»
Опыт работы
Июнь-август 2008
Журнал «Искусство потребления»
Должность - локальный редактор
Обязанности: написание локальных материалов, организация фотосессий, контролирование общего процесса сдачи материалов.
ноябрь 2007- май 2008:
Журнал IDOL-magazine
Должность – главный редактор.
Обязанности: редактирование журналистских материалов, написание собственных статей.
2004-2007:
бортовой журнал АЛК «Небо Кубани»
(Краснодар, ул.Шоссе Нефтяников, 37,
тел. 224-87-02, 224-29-60).
Должность - журналист.
Обязанности:
написание журналистских и рекламных
текстов,
разработка и ведение собственных рубрик.
2002 – ООО "Парфюм" (COTY)
Должность:
менеджер-консультант,
Обязанности:
Консультации клиентов,
повышение продаж продукции
2001- агентство «Арт-практика»
Должность- промоутер
Обязанности:
Проведение промо-акций.
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Публикации:
- журнале «Территория» (2008)
- журнале «Табрис» (2006-2007)
- журнале «Шоппинг-Краснодар (2007)
- еженедельнике «Телесемь» (2007)
- журнале «Magazine» (2005 г.)
- газете «Кубанские новости» (2002, 2004 гг.)
- газете «Комсомолец Кубани» (2003 г.);
- газете «Молодежный проспект» (2000 г.);
Иностранные языки: Французский - свободный разговорный и
письменный,
английский - разговорный
и письменный
Профессиональные характеристики
Креативность,коммуникабельность,
умение работать в коллективе,
быстро адаптируюсь к переменам
в сфере рабочей деятельности. Исполнительность, ответственность,
пунктулальность
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