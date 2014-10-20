Быстрая, качественная работа с удовольствием!

Доброго времени суток!

Меня зовут Алиса, по большей части я занимаюсь оформлением сайтов, продающих лендингов и приложений, однако, есть опыт работы в журнале в качестве иллюстратора и на радио в качестве ведущего. В последний год всё больше занималась полиграфическим дизайном и развивала в себе талант художника.

Работаю быстро, учитываю все предпочтения заказчика, обсуждаю с ним необходимые детали. Контакт с заказчиком - очень важная часть работы, поэтому кроме брифа, который я даю на заполнение, я также обсуждаю все нюансы, пожелания и только потом приступаю к работе. Связаться(разумеется, по предварительной договорённости) я могу даже ночью, поэтому разница в часовых поясах совершенно не имеет влияния на скорость работы и качество контакта.

Так как на этом сайте с недавно, то цены на оформление будут договорные и, конечно, не высокие.

На данный момент я фрилансер, занималась массой совершенно разных видов работ, можно сказать, что интернет-разнорабочий :) Поэтому, если у вас есть какое-то нестандартное задание, я с удовольствием за него возьмусь(если, конечно, оно будет мне по силам).

Особое предпочтение я отдаю сайтам разного рода рукодельников и рукодельниц. После обсуждения деталей могу сделать скидку или предложить интересное дополнение в качестве бонуса.

Также интересуюсь озвучиванием, дефектов речи не имею.

Поддержка связи будет происходить через веблансер, скайп(текстом или голосом), аську, мейл-агент, и-мейл, джаббер или вконтакте в зависимости от того, что вы предпочитаете использовать из перечисленного.

Всегда рада интересным заказам и адекватным заказчикам. Всех благ!