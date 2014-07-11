ФИО: Таратутина Анна Ивановна. Дата и место рождения: 12.10.1990, г. Краснодар, Краснодарский край. Моё художественное образование: Начальное образование – Школа искусств «Родник» – с 1999 по 2005 год. Среднее образование (специальность – графический дизайн) – Лицей изобразительных искусств №1 – 2006-2008 гг. фотограф в издательском доме «Небо Кубани». Высшее образование – Краснодарский Государственный Университет Культуры и искусств. Первые три курса обучалась по специальности «Дизайн бакалавриат», за- тем была переведена на специальность «Дизайн среды» Мои дизайнерские работы публиковались в журнале «Небо Кубани», проецировались на электронных рекламных стендах города. Фотоработы постоянно используются многими пользователями сети интернет. В част- ном порядке выполняла проектные чертежи интерьеров по ул.Архитектора Ишунина. Трудовая деятельность: Июль 2013 – сентябрь 2013 – Проектировочные работы по планировкам квартир, в основном технические чертежи. Июль 2013- ноябрь 2013 гг. – дизайнер, фотограф в журнале Небо Кубани. Проживаю в настоящее время: г. Краснодар, мкр.Гидростроителей.