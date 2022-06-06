Alice_the_writer

Добрый день!
Меня зовут Лана и уже на протяжении пары лет я занимаюсь написанием различных работ и текстов.
Последнее время я занималась написанием курсовых и дипломных работ, за счет чего значительно улучшила свои навыки в написании оригинальных и достоверных текстов в сжатые сроки. Помимо работы в образовательной сфере, я также имею опыт написания коммерческих постов для VK и Instagram.
На Weblancer я предлагаю свои услуги по копирайтингу. Готова взяться за следующую работу:
- Написание статей для блога в социальной сети или же на сайте;
- Повышение оригинальности текста (рерайтинг);
- Написание рефератов, докладов и курсовых работ;
- Написание небольших постов (до 1000 знаков).
Также готова рассмотреть и другие виды работ.
Буду рада нашему с Вами знакомству и сотрудничеству!