Alice_the_writer

Добрый день!

Меня зовут Лана и уже на протяжении пары лет я занимаюсь написанием различных работ и текстов.

Последнее время я занималась написанием курсовых и дипломных работ, за счет чего значительно улучшила свои навыки в написании оригинальных и достоверных текстов в сжатые сроки. Помимо работы в образовательной сфере, я также имею опыт написания коммерческих постов для VK и Instagram.

На Weblancer я предлагаю свои услуги по копирайтингу. Готова взяться за следующую работу:

- Написание статей для блога в социальной сети или же на сайте;

- Повышение оригинальности текста (рерайтинг);

- Написание рефератов, докладов и курсовых работ;

- Написание небольших постов (до 1000 знаков).

Также готова рассмотреть и другие виды работ.

Буду рада нашему с Вами знакомству и сотрудничеству!