Alicelison

Дизайн полиграфии

Я занимаюсь полиграфическим дизайном. Имею высшее художественное образование, отношусь к работе ответственно, обладаю чувством вкуса и творческим мышлением. Есть возможность работать в ненормированном графике. Пользуюсь программами CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop. Качественно и в срок выполняю работу, о стоимости договоримся!

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Разработка макетов полиграфической продукции (визитки, буклеты, календари, каталоги).

Создание фирменного стиля (логотип, фирменный знак, фирменные цвета, фирменный бланк, папка, конверт, рекламная продукция).

Разработка дизайна для сувенирной продукции (календари, открытки, чашки, ручки).

Разработка дизайна упаковки для различной продукции.

Создание и верстка книжных макетов.

Умение рисовать от руки.

Наличие художественного вкуса.

Владею знанием по психологии визуальной рекламы и мотивации потребителя, а также присутствуют навыки маркетинга и мерчендайзинга.