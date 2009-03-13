AlienDmitriy

Ключевые знания:

3DS Max

Photoshop CS 2.

Дополнительный опыт: Z-brush 3; Maya 7; Real Flow 4; XSI;

Трудовая история:

2007 апрель – 2009 март. Компания IT-Territory После нескольких лет успешной деятельности в онлайновом секторе игрового рынка компания в декабре 2007 года вошла в состав холдинга Astrum Online Entertaiment – безусловного лидера на рынке интерактивных развлечений в России.

2006 ноябрь – 2007 март. Компания Coyote CT является филиалом фирмы Burut CT, г.Воронеж.

2005 апрель – 2006 ноябрь. Фирма Burut CT один из крупнейших отечественных разработчиков компьютерных игр, г.Воронеж (Burut CT)