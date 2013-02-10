Здравствуйте! Закончила ЮФУ (бывш. РГУ), училась на факультете филологии и журналистики. Работала журналистом, организатором мероприятий, флористом. Я развиваюсь, мне многое интересно.
Предоставляю следующие услуги:
1) Копирайт и рерайт.
Услуги копирайта - от 3 вмз (90рублей)/1000 и рерайта - от 2 вмз (60 рублей)/1000.
2) Написание сценариев, пресс-релизов, рекламных и PR-статей, обзоров, отзывов (положительных и отрицательных) различных тематик.
3) Контент-менеджмент.
Добавления статей, новостей, изображений на сайты для женской аудитории, наполнение каталогов.
4) Создание и продвижение групп Вконтакте.
5) Переводы рус-англ, англ-рус.
Стоимость перевода - 4вмз/1000 рус-анг, 5вмз/1000 анг-рус.
6) Постинг.
Цена за пост обсуждается индивидуально.
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