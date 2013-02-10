Копирайтер, рерайтер, сценарист

Здравствуйте! Закончила ЮФУ (бывш. РГУ), училась на факультете филологии и журналистики. Работала журналистом, организатором мероприятий, флористом. Я развиваюсь, мне многое интересно.

Предоставляю следующие услуги:

1) Копирайт и рерайт.

Услуги копирайта - от 3 вмз (90рублей)/1000 и рерайта - от 2 вмз (60 рублей)/1000.

2) Написание сценариев, пресс-релизов, рекламных и PR-статей, обзоров, отзывов (положительных и отрицательных) различных тематик.

3) Контент-менеджмент.

Добавления статей, новостей, изображений на сайты для женской аудитории, наполнение каталогов.

4) Создание и продвижение групп Вконтакте.

5) Переводы рус-англ, англ-рус.

Стоимость перевода - 4вмз/1000 рус-анг, 5вмз/1000 анг-рус.

6) Постинг.

Цена за пост обсуждается индивидуально.