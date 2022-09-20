Alik_FrontEnd

Верстка нових сайтів за макетами, адаптація та кросбраузерність. Виконую роботу якісно та повноцінно.

Я відповідальна, комунікабельна людина, маю бажання працювати та навчатись новому.

Технологии:

- HTML5, CSS, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Гарантія на верстку. Безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при прийомі роботи і помічені пізніше. Якщо щось не сподобається, перероблю чи поверну гроші.

Зв'язок:

-готовий приступити до виконання завдання - відразу;

- завжди доводжу справу до кінця;

- не беру передоплату

- завжди на зв'язку

Мої роботи: