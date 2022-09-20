Alik_FrontEnd

Верстка нових сайтів за макетами, адаптація та кросбраузерність. Виконую роботу якісно та повноцінно.
Я відповідальна, комунікабельна людина, маю бажання працювати та навчатись новому.
Технологии:
- HTML5, CSS, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Гарантія на верстку. Безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при прийомі роботи і помічені пізніше. Якщо щось не сподобається, перероблю чи поверну гроші.
Зв'язок:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/O_Podolskii
- Телефон: +380975260474
- завжди доводжу справу до кінця;
- не беру передоплату
- завжди на зв'язку
Мої роботи: