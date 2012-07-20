AlikaMimiro

SEO-оптимизатор, маркетолог-аналитик

В 2010 г. закончила Белорусский государственный технологический университет по специальности маркетолог. С апреля 2010 г. работаю в российской исследовательской компании Abercade в качестве маркетолога-аналитика. Занимаюсь маркетинговыми исследованиями промышленных рынков, на основании которых в последствии готовлю аналитические материалы в виде мониторингов.

В мае 2012 г. начала осваивать SEO-оптимизацию с помощью курсов, планирую работать с осени именно в этой сфере. В данный момент оперирую практически всем инструментарием,необходимым для продвижения сайтов.

К моим положительным качествам можно отнести гибкий и пытливый ум, способность быстро перерабатывать большой объём информации и применять на практике новые знания. Проявляю стабильную заинтересованность и хорошие способности к копирайтингу.