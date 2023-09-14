Малюю веб-ілюстрації, картини аквареллю, олівцем. Виконую вітальні листівки, стікери, портретики, натюрморти, роботи у академічній стилі та усе, що душа забажає!

Звертайтеся у телеграм: 0950045182. Буду рада відповісти на ваше замовлення!🖤