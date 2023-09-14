Alikasoul22

Аліна Alikasoul22

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Малюю веб-ілюстрації, картини аквареллю, олівцем. Виконую вітальні листівки, стікери, портретики, натюрморти, роботи у академічній стилі та усе, що душа забажає!

Звертайтеся у телеграм: 0950045182. Буду рада відповісти на ваше замовлення!🖤

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