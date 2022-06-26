Дизайнер/декоратор интерьера

Здраствуйте!

Меня зовут Алима, я художник, дизайнер/ декоратор интерьера.

Образование - дизайнер интерьера, обучалась в Канаде

Владею программами 3dsMax, AutoCad, ChiefArchitect, Photoshop

Имею опыт в создании скетчей от руки

Визуализация и рабочая документация

Мои контакты:

моб.тел +1 519 933 5060 (WhatsApp)

почта [email protected]

Цены:

Дизайн интерьера (входят чертежи с разверткой стен, без визуализации ) - 10 usd (1м2)

Дизайн интерьера (чертеж + визуализация) - 20 usd (1м2)

Визуализация - 10 usd (1м2)

Всегда рада сотрудничать с вами