Дизайнер/декоратор интерьера
Здраствуйте!
Меня зовут Алима, я художник, дизайнер/ декоратор интерьера.
Образование - дизайнер интерьера, обучалась в Канаде
Владею программами 3dsMax, AutoCad, ChiefArchitect, Photoshop
Имею опыт в создании скетчей от руки
Визуализация и рабочая документация
Мои контакты:
моб.тел +1 519 933 5060 (WhatsApp)
почта [email protected]
Цены:
Дизайн интерьера (входят чертежи с разверткой стен, без визуализации ) - 10 usd (1м2)
Дизайн интерьера (чертеж + визуализация) - 20 usd (1м2)
Визуализация - 10 usd (1м2)
Всегда рада сотрудничать с вами