Переводчик
Являюсь студенткой Технического Университета в Германии. Направление: Material Science/ Werkstoffwissenschaft/ Материаловедение. Пишу диплом сейчас, заинтересована в применении своих знаний в мире Фрилансеров.
Уровни владения и знания языков:
1) Русский - родной
2) Английский: Advanced (C1-C2) профессиональное владение
3) Немецкий: C1-C2, владею в совершенстве
Опыт переводов:
-документация в сфере: образования (документы для университетов, дипломы, учебные программы), технические переводы (имеются научные статьи в сфере электрохимии), медицина и медицинская техника, экономика, маркетинг, общая лексика.
-последовательные переводы во время конференций, переговоры на междунaродных выставках о сотрудничестве
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 часов
#4508