Переводчик

Являюсь студенткой Технического Университета в Германии. Направление: Material Science/ Werkstoffwissenschaft/ Материаловедение. Пишу диплом сейчас, заинтересована в применении своих знаний в мире Фрилансеров.

Уровни владения и знания языков:

1) Русский - родной

2) Английский: Advanced (C1-C2) профессиональное владение

3) Немецкий: C1-C2, владею в совершенстве

Опыт переводов:

-документация в сфере: образования (документы для университетов, дипломы, учебные программы), технические переводы (имеются научные статьи в сфере электрохимии), медицина и медицинская техника, экономика, маркетинг, общая лексика.

-последовательные переводы во время конференций, переговоры на междунaродных выставках о сотрудничестве