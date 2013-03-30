Alina-Oz

Лобода Alina-Oz

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Предпочитаю отдаваться процессу написания материалов целиком, особенно, когда тема мне интересна. Максимально прислушиваюсь к пожеланиям заказчика для получения хорошего результата моей работы.

Образование: Запорожский Национальный Технический Университет, журналистика (2008-2012гг.)

Опыт написания текстов: 2010-2011гг. компания "Sirocco"; тематика различная.

Буду рада сотрудничать.

С уважением, Алина.

Отзывы заказчиков

Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Общение на форумах и рерайтинг статей
Отзыв недоступен.
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Копирайтинг
1 отзыв
от $1
нет рейтинга