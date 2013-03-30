Предпочитаю отдаваться процессу написания материалов целиком, особенно, когда тема мне интересна. Максимально прислушиваюсь к пожеланиям заказчика для получения хорошего результата моей работы.
Образование: Запорожский Национальный Технический Университет, журналистика (2008-2012гг.)
Опыт написания текстов: 2010-2011гг. компания "Sirocco"; тематика различная.
Буду рада сотрудничать.
С уважением, Алина.
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12 лет назад
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