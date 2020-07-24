Я бесплатно на протяжении 1,5 месяцев , буду продвигать ваш Instagram

Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Мне нужно учиться на реальном проекте, я поработаю над контентом , фото, текстами, буду его вести , подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.

От вас требуется только

1. Дать согласие

2. Передать мне логин и пароль

3. Отвечать на мои вопросы/предоставить на съемку товар или дать фото

4.выделить на рекламу от $50 ,когда это будет нужно. Эти деньги вы платите Инстаграму ( Фэйсбуку) , а не мне в карман