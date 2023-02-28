Alina25122022

Тестировщик веб-приложений (QA Manual)

Закончила обучение в GeekBrains по направлению “Тестировщик". Имею опыт работы в тестировании веб-приложений около 6 месяцев.



Знакома с такими видами тестирования как:

- Функциональное

- Регрессионное

- Критического пути

- Дымовое

- Позитивное и негативное

- Юзабилити

- API тестирование (postman и devtools)

Владею навыками составления:

- Чек-листов

- Тест-кейсов

- Тест-планов

- Баг-репортов

- Отчетов о тестировании

Опыт работы с системами:

- Jira

- Azure

- Qase

- TestIT

- TestRail

Знакома с языками и технологиями:

- HTML

- CSS

- MySQL

- Postman

- DevTools

- Git

- Visual Studio Code

- JavaScript

- C#

- TypeScript

- JSON

- XML

- API

Знакома с гибкими методологиями:

- Scrum

- Agile

- Kanban

- Lean

Также на данный момент изучаю автоматизированное тестирование API при помощи языка Java.

Примеры моих работ:

https://docs.google.com/document/d/1NZnePoVPj4Srt0Wz-WD2msw9lff0ejom_UytgOVgsE8/edit?usp=sharing