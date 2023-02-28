Alina25122022

Алина Alina25122022Alina25122022
Закончила обучение в GeekBrains по направлению “Тестировщик". Имею опыт работы в тестировании веб-приложений около 6 месяцев.
Знакома с такими видами тестирования как:
- Функциональное
- Регрессионное
- Критического пути
- Дымовое
- Позитивное и негативное
- Юзабилити
- API тестирование (postman и devtools)
Владею навыками составления:
- Чек-листов
- Тест-кейсов
- Тест-планов
- Баг-репортов
- Отчетов о тестировании
Опыт работы с системами:
- Jira
- Azure
- Qase
- TestIT
- TestRail
Знакома с языками и технологиями:
- HTML
- CSS
- MySQL
- Postman
- DevTools
- Git
- Visual Studio Code
- JavaScript
- C#
- TypeScript
- JSON
- XML
- API
Знакома с гибкими методологиями:
- Scrum
- Agile
- Kanban
- Lean
Также на данный момент изучаю автоматизированное тестирование API при помощи языка Java.
Примеры моих работ:
https://docs.google.com/document/d/1NZnePoVPj4Srt0Wz-WD2msw9lff0ejom_UytgOVgsE8/edit?usp=sharing