Дизайн/ Вёрстка на платформе/ Ассистент

Мои сферы деятельности:-сайты (разбор и упаковка смыслов, анализ конкурентов и целевой аудитории, прототип и дизайн сайта, вёрстка на платформе Tilda)-Презентации-Создание и настройка чат-ботов Telegram-Дизайн чек-листов / гайдов/ пригласительных/ сертификатов ✔️Проходила курс Данила Матухно и Артема Облинова “Упаковщик 2.0”, в течение 2-х месяцев училась смысловой упаковке, созданию сайтов и презентаций.✔️Также прошла Экспресс курс Yudaev.School - Поток 2.0✔️Посмотрела огромное количество вебинаров от крутых спикеров