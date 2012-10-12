AlinaAfanasyeva

Пишу быстро, много, грамотно на любые темы. Опыт 1,5 года

Алина Вадимовна Афанасьева

22 года (27 июня 1990)

+79169047987

[email protected]

Образование

2012 РГУТиС, специалист по связям с общественностью

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Французский — свободно владею

Повышение квалификации, курсы

2012 Francais

Campus langues, C1

2008 Связи с общественностью

ЛЭТИ, сертификат факультета переподготовки и повышения квалификации

Опыт работы

Апрель 2012- сентябрь 2012

Alpha Service Groupe (Франция, alsvisa.com) — Государственные организации

Заместитель директора

Документооборот, деловая переписка, проведение переговоров, антикризисный менеджмент

Октябрь 2011 — апрель 2012

Alpha Service Groupe (Франция, alsvisa.com) — Государственные организации

администратор

Подготовка документов для подачи в консульства разных стран для получения визы. Телефонные переговоры.

Февраль 2011 — октябрь 2011

галерея "Весна"(Россия)

PR-менеджер

Составление материалов для прессы, их дальнейшая публикация. Организация промо-акций.

Июнь 2011 — Август 2011

Camping de la plage (Франция) — Туризм/гостиницы/рестораны

администратор ресторана

Организация работы сотрудников ресторана, контроль за резервацией столов.

Ноябрь 2010 — Март 2011

ЗАО "Принцип права" (Россия) — Юриспруденция

помощник директора по развитию

Составление и ведение базы данных клиентов. Поиск новых клиентов. Деловая переписка. Ведение расписания руководителя.

Май 2010 — Октябрь 2010

BeauRivage (США) — Туризм/гостиницы/рестораны

ресепшионист зоны бассейна

Проверка наличия карты гостя, регистрация гостей, координация работы спасателей.

Март 2009 — Июнь 2009

Independent Media (Россия) — СМИ

помощник редактора сайта

Преобразование печатных материалов для публикации на сайте, оформление сайта.

Рекомендации

Alpha Service Groupe, Маслов Андрей (генеральный директор) +33175438454

Royal Hospitality, Marat Haroyan (area manager) 8126048025

Independent Media, Виноградова Е.Н. (директор по персоналу) 2323200

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Франция, Россия