AlinaAfanasyeva

Алина Афанасьева AlinaAfanasyevaAlinaAfanasyeva
Алина Вадимовна Афанасьева
22 года (27 июня 1990)
+79169047987
Образование
2012 РГУТиС, специалист по связям с общественностью
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Французский — свободно владею
Повышение квалификации, курсы
2012 Francais
Campus langues, C1
2008 Связи с общественностью
ЛЭТИ, сертификат факультета переподготовки и повышения квалификации
Опыт работы
Апрель 2012- сентябрь 2012
Alpha Service Groupe (Франция, alsvisa.com) — Государственные организации
Заместитель директора
Документооборот, деловая переписка, проведение переговоров, антикризисный менеджмент
Октябрь 2011 — апрель 2012
Alpha Service Groupe (Франция, alsvisa.com) — Государственные организации
администратор
Подготовка документов для подачи в консульства разных стран для получения визы. Телефонные переговоры.
Февраль 2011 — октябрь 2011
галерея "Весна"(Россия)
PR-менеджер
Составление материалов для прессы, их дальнейшая публикация. Организация промо-акций.
Июнь 2011 — Август 2011
Camping de la plage (Франция) — Туризм/гостиницы/рестораны
администратор ресторана
Организация работы сотрудников ресторана, контроль за резервацией столов.
Ноябрь 2010 — Март 2011
ЗАО "Принцип права" (Россия) — Юриспруденция
помощник директора по развитию
Составление и ведение базы данных клиентов. Поиск новых клиентов. Деловая переписка. Ведение расписания руководителя.
Май 2010 — Октябрь 2010
BeauRivage (США) — Туризм/гостиницы/рестораны
ресепшионист зоны бассейна
Проверка наличия карты гостя, регистрация гостей, координация работы спасателей.
Март 2009 — Июнь 2009
Independent Media (Россия) — СМИ
помощник редактора сайта
Преобразование печатных материалов для публикации на сайте, оформление сайта.
Рекомендации
Alpha Service Groupe, Маслов Андрей (генеральный директор) +33175438454
Royal Hospitality, Marat Haroyan (area manager) 8126048025
Independent Media, Виноградова Е.Н. (директор по персоналу) 2323200
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Франция, Россия