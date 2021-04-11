Твой SMMщик

Меня зовут Алина, мне 24 года и я SMM специалист. В 2020 году закончила Харьковский Государственный Университет Питания и Торговли на специальности Маркетинг и вместе с этим в этом же заведении закончила курсы по SMM и Интернет-рекламе. Сейчас заканчиваю курс Влада Ясько Инстапродвигатор 2.0, мне это нравиться. Больший уклон я делаю на упаковку профилей - это аватар, продающая шапка профиля и обложки Хайлайтс (актуальные сторис), создание визуалов гармоничных, по трендам 2021 года. Умею настраивать таргетированную рекламу и промоакции в самом инстаграм, проводить анализ аудиторий. Создаю контент стратегию и контент план для личных блогов коммерческих аккаунтов. Сейчас мне нужно создать портфолио и закрепиться на рынке.