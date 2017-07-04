Образование:

2000-2004- СШ №59 г. Минска;

2004-2012- Лингвистическая (МГЛ) гимназия-колледж №24 г. Минска.

2012-2017- Белорусский Государственный Технологический Университет.

Инженерно-экономический факультет. Специальность: Экономика и управлениена предприятии химической промышленности.

Диплом:Менеджер-экономист.

Опыт работы и профессиональные навыки:

(ноябрь2015 г. – ноябрь 2016) – специалист контактного центра, ООО Розничные

Банковские Системы (банковская сфера), оказание услуг населению в выдаче

кредитов/рассрочек.

(ноябрь2016 г. - наст. время) – ведущий специалист контактного центра ООО Розничные

Банковские Системы (банковская сфера), оказание услуг населению в выдаче

кредитов/рассрочек.

Функциональныеобязанности:

· Контроль специалистов отдела закачеством выполнения их работ;

· Обучениеновых специалистов отдела контактного центра банковским продуктам;

· Оперативноерешение вопросов, связанных с коммуникациями между специалистами отдела, банками-партнерами,

клиентами, торговыми организациями (партнерами);

· Оперативноеурегулирование возникших нештатных ситуаций;

· Своевременноесоставление и предоставление отчетности, табеля учета рабочего времени, графика

работы специалистов ОКЦ своему непосредственному руководителю;

· Анализи работа с жалобами, претензиями, нареканиями, пожеланиями по поводу

организации работы отдела контактного центра;

· Своевременнаяподготовка и передача документов в отдел проверки илогистики документации.

Дополнительноеобразование: 3 года курсов английского языка в International House с носителями языка; 2005 – 2012 –еженедельные личные занятия с репетитором по английскому языку.

Знаниеязыков: Русский, белорусский, английский – средний уровень (изучала техническийанглийский и свободно говорю);

Знаниекомпьютера: Опытныйпользователь, в совершенстве владеюпрограммами пакета Office (Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Accessи т.д.), навыки оперативного поиска информации в сети Интернет.

Дополнительнаяинформация:

– Коммуникабельность;

– Активная жизненнаяпозиция;

– Нацеленность нарезультат;

– Быстраяобучаемость;

– Стремление кразвитию и профессиональному росту;

– Умение работать вкоманде;

– Желание работать и зарабатывать;

– Жизнерадостность;

– Многозадачность;

– Энергичность.