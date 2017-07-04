Образование:
2000-2004- СШ №59 г. Минска;
2004-2012- Лингвистическая (МГЛ) гимназия-колледж №24 г. Минска.
2012-2017- Белорусский Государственный Технологический Университет.
Инженерно-экономический факультет. Специальность: Экономика и управлениена предприятии химической промышленности.
Диплом:Менеджер-экономист.
Опыт работы и профессиональные навыки:
(ноябрь2015 г. – ноябрь 2016) – специалист контактного центра, ООО Розничные
Банковские Системы (банковская сфера), оказание услуг населению в выдаче
кредитов/рассрочек.
(ноябрь2016 г. - наст. время) – ведущий специалист контактного центра ООО Розничные
Банковские Системы (банковская сфера), оказание услуг населению в выдаче
кредитов/рассрочек.
Функциональныеобязанности:
· Контроль специалистов отдела закачеством выполнения их работ;
· Обучениеновых специалистов отдела контактного центра банковским продуктам;
· Оперативноерешение вопросов, связанных с коммуникациями между специалистами отдела, банками-партнерами,
клиентами, торговыми организациями (партнерами);
· Оперативноеурегулирование возникших нештатных ситуаций;
· Своевременноесоставление и предоставление отчетности, табеля учета рабочего времени, графика
работы специалистов ОКЦ своему непосредственному руководителю;
· Анализи работа с жалобами, претензиями, нареканиями, пожеланиями по поводу
организации работы отдела контактного центра;
· Своевременнаяподготовка и передача документов в отдел проверки илогистики документации.
Дополнительноеобразование: 3 года курсов английского языка в International House с носителями языка; 2005 – 2012 –еженедельные личные занятия с репетитором по английскому языку.
Знаниеязыков: Русский, белорусский, английский – средний уровень (изучала техническийанглийский и свободно говорю);
Знаниекомпьютера: Опытныйпользователь, в совершенстве владеюпрограммами пакета Office (Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Accessи т.д.), навыки оперативного поиска информации в сети Интернет.
Дополнительнаяинформация:
– Коммуникабельность;
– Активная жизненнаяпозиция;
– Нацеленность нарезультат;
– Быстраяобучаемость;
– Стремление кразвитию и профессиональному росту;
– Умение работать вкоманде;
– Желание работать и зарабатывать;
– Жизнерадостность;
– Многозадачность;
– Энергичность.