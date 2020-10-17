AlinaKlnd201

Копирайтер со вкусом

Обо мне:

Пишу тексты с 2019 года. Нахожу индивидуальный подход клиенту, учитывая боли целевой аудитории. Делаю подробный анализ профиля, задания и т.д. перед началом работы. Работу всегда проверяю на грамотность. Считаю своим жирным плюсом высокую коммуникабельность, клиентоориентированность и навык качественных продаж, которые получила за более года работы в банке.

-составление контент-плана на месяц;

-написание текстов на разные тематики;

-владение русским, английским языком. Изучаю испанский;

-визуальное оформление профиля.

Закончила LiRuAcademy- онлайн-академию по удалённым профессиям.

Все работы выполняют до дедлайна.