AlinaKlnd201

Алина AlinaKlnd201

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер со вкусом

Обо мне:

Пишу тексты с 2019 года. Нахожу индивидуальный подход  клиенту, учитывая боли целевой аудитории. Делаю подробный анализ профиля, задания и т.д. перед началом работы. Работу всегда проверяю на грамотность.  Считаю своим жирным плюсом высокую коммуникабельность, клиентоориентированность и навык качественных продаж, которые получила за более года работы в банке. 

Навыки:

-составление контент-плана на месяц;

-написание текстов на разные тематики;

-владение русским, английским языком. Изучаю испанский;

-визуальное оформление профиля. 

Закончила LiRuAcademy- онлайн-академию по удалённым профессиям. 

Все работы выполняют до дедлайна. 