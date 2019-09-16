Используемые технологии
1. JavaScript
2. TypeScript
3. jQuery
4. jQuery UI
5. ReactJS
6. Knockout
7. AJAX
8. HTML5
9. CSS3
10. Bootstrap
11. SASS/SCSS
12. SVG
13. PHP (5.3 - 7.3)
14. C#, .NET Core
Дополнительно:
Управление проектами: Trello (рассматриваются любые варианты)
Управление версиями: Git, Bitbucket
Работа с API: с любыми, у которых есть документация на английском или русском языках
Условия:
Работа с вашими репозиториями, серверами, сайтами на ваших хостингах и т.п. только по предоплате
Время для обсуждений 24/7.
Пожалуйста, не пытайтесь договориться о звонке и тем более не надо звонить без предупреждения,
если Вы не прислали мне ТЗ. Всё обсуждение максимально перевести в
текстовый формат, чтобы оставалась история переписки. Если реально нужно
будет созвониться, скорее всего я сама предложу такой вариант.
Оплата:
Карта Сбербанка или Тинькофф-банка;
Яндекс.Деньги
Qiwi
PayPal
Обо мне:
Занимаюсь разработкой сайтов с 2010 года. Начиналось всё с обычной вёрстки, затем
PHP, MySQL, различные CMS, в основном Joomla и WordPress. Сейчас
приняла решение сузить свою специализацию до Front-End разработки,
потому что невозможно на высоком уровне заниматься всем и сразу.
Как я работаю:
Я стараюсь делать своё дело максимально чисто и результативно.
1. Сначала я изучаю задачу, поэтому на первом этапе работы не удивляйтесь большому количеству вопросов от меня;
2. Я очень внимательно отношусь к правкам в ходе проекта, но в ответ
требую понимания. Иногда правки требуют значительных переработок по
времени, соответственно из-за этого могут увеличиваться сроки и
стоимость моей работы (обо всех изменениях я предупреждаю заранее и
ничего без вашего согласия не делаю);
3. Варианты работы "Надо начать вчера" не принимаются. Любая задача требует внимательного
изучения и поиска наиболее подходящего решения. Поэтому в ответе на
проекты стэк технологий, которые я указываю не всегда окончателен;
P.S.: Загляните в портфолио, там есть ссылки на некоторые работы на GitHub, которые можно свободно использовать в любых проектах.