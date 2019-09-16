Front-end разработчик

Используемые технологии﻿

1. JavaScript

2. TypeScript

3. jQuery

4. jQuery UI

5. ReactJS

6. Knockout

7. AJAX

8. HTML5

9. CSS3

10. Bootstrap

11. SASS/SCSS

12. SVG

13. PHP (5.3 - 7.3)

14. C#, .NET Core

Дополнительно:

Управление проектами: Trello (рассматриваются любые варианты)

Управление версиями: Git, Bitbucket

Работа с API: с любыми, у которых есть документация на английском или русском языках

Условия:

Работа с вашими репозиториями, серверами, сайтами на ваших хостингах и т.п. только по предоплате

﻿Время для обсуждений 24/7.

Пожалуйста, не пытайтесь договориться о звонке и тем более не надо звонить без предупреждения,

если Вы не прислали мне ТЗ. Всё обсуждение максимально перевести в

текстовый формат, чтобы оставалась история переписки. Если реально нужно

будет созвониться, скорее всего я сама предложу такой вариант.

Оплата:

Карта Сбербанка или Тинькофф-банка;

Яндекс.Деньги

Qiwi

PayPal

Обо мне:

Занимаюсь разработкой сайтов с 2010 года. Начиналось всё с обычной вёрстки, затем

PHP, MySQL, различные CMS, в основном Joomla и WordPress. Сейчас

приняла решение сузить свою специализацию до Front-End разработки,

потому что невозможно на высоком уровне заниматься всем и сразу.

Как я работаю:

Я стараюсь делать своё дело максимально чисто и результативно.

1. Сначала я изучаю задачу, поэтому на первом этапе работы не удивляйтесь большому количеству вопросов от меня;

2. Я очень внимательно отношусь к правкам в ходе проекта, но в ответ

требую понимания. Иногда правки требуют значительных переработок по

времени, соответственно из-за этого могут увеличиваться сроки и

стоимость моей работы (обо всех изменениях я предупреждаю заранее и

ничего без вашего согласия не делаю);

3. Варианты работы "Надо начать вчера" не принимаются. Любая задача требует внимательного

изучения и поиска наиболее подходящего решения. Поэтому в ответе на

проекты стэк технологий, которые я указываю не всегда окончателен;

P.S.: Загляните в портфолио, там есть ссылки на некоторые работы на GitHub, которые можно свободно использовать в любых проектах.