AlinaMalina123

Менеджер по продвижению в инстаграм

Наконец-то мы нашли друг друга!

Здравствуйте!

Откликаюсь на вашу вакансию

Меня зовут Алина и я являюсь менеджер по продвижению в Инстаграм.

Я прохожу обучение от @Korotylka , благодаря которому я могу сделать следующее

- Сформировать конкурентный анализ, это необходимо, чтобы понимать, какие преимущества у конкурентов, и превратить это в ваше преимущество

- заказать рекламу у блогера

- создать нативную рекламную подачу, которая заинтересует аудиторию

- оформить шапку профиля

Готова к работе и уверена, что мы найдем общий язык!

Мои работы в можете посмотреть в моем профиле

https://instagram.com/amalina.pr?utm_medium=copy_link

Спасибо за прочтение! Хорошего вам дня