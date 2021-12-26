AlinaMalina123

Менеджер по продвижению в инстаграм
Наконец-то мы нашли друг друга!
Здравствуйте!
Откликаюсь на вашу вакансию
Меня зовут Алина и я являюсь менеджер по продвижению в Инстаграм.
Я прохожу обучение от @Korotylka , благодаря которому я могу сделать следующее
- Сформировать конкурентный анализ, это необходимо, чтобы понимать, какие преимущества у конкурентов, и превратить это в ваше преимущество
- заказать рекламу у блогера
- создать нативную рекламную подачу, которая заинтересует аудиторию
- оформить шапку профиля
Готова к работе и уверена, что мы найдем общий язык!
Мои работы в можете посмотреть в моем профиле
https://instagram.com/amalina.pr?utm_medium=copy_link
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