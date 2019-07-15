AlinaMedvedeva11

Меня зовут Алина Медведева, мне 34 года, образование высшее экономическое.
Ниже перечислено то, чем я могу быть вам полезна:
1. СОЗДАНИЕ ФОРМ EXCEL
Создание автоматизированных форм управленческого учёта любой сложности в Гугл-таблицах (Excel) с последующим ведением (по запросу).
*ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ (обработка информации)
*ДДС (движение денежных средств)
*ОПУ (отчёт о прибылях и убытках)
*ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
*ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
*ГРАФИКИ, ДИАГРАММЫ
*КАЛЕНДАРЬ ПЛАТЕЖЕЙ
*ПЛАНИРОВАНИЕ/БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
и др.
Полная адаптация форм к деятельности фирмы, учитываются все нюансы работы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОРЯДОК РАБОТЫ:
* Чем четче запрос на то, что вы хотите иметь в итоге, тем быстрее работа будет сдана. В запросе на работу вам необходимо указать: какие задачи должна решать таблица, какие экономические показатели должны рассчитываться и озвучиваете любые другие требования и пожелания.
* Я выполняю работу, присылаю вам ссылку на таблицу. Корректируем формы при необходимости и утверждаем.
*Я всегда на связи, если вдруг понадобится мелкая корректировка или дополнения, если возникнут вопросы.
2. НАБОР ТЕКСТА
Скорость набора (слепой метод печати) 280-300зн/мин.
3. Создание коммерческих предложений в PDF
Разработка и верстка коммерческих предложений в формате PDF.
4. Написание статей на заданные темы
Я - автор, пишу уникальные статьи с погружением в тему.
5. Поиск и систематизация разноплановой информации в интернете. Ведение баз данных. Анализ данных. Создание форм отчетности или заполнение существующих форм.
6. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Intermediate.
Перевод текстов с русского на английский, с английского на русский.
Буду рада плодотворному и эффективному сотрудничеству!