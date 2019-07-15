AlinaMedvedeva11

Разработка форм Excel Управленческий учет PNL и др.

Меня зовут Алина Медведева, мне 34 года, образование высшее экономическое.

Ниже перечислено то, чем я могу быть вам полезна:

1. СОЗДАНИЕ ФОРМ EXCEL

Создание автоматизированных форм управленческого учёта любой сложности в Гугл-таблицах (Excel) с последующим ведением (по запросу).

*ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ (обработка информации)

*ДДС (движение денежных средств)

*ОПУ (отчёт о прибылях и убытках)

*ДЕТАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

*ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

*ГРАФИКИ, ДИАГРАММЫ

*КАЛЕНДАРЬ ПЛАТЕЖЕЙ

*ПЛАНИРОВАНИЕ/БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

и др.

Полная адаптация форм к деятельности фирмы, учитываются все нюансы работы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОРЯДОК РАБОТЫ:

* Чем четче запрос на то, что вы хотите иметь в итоге, тем быстрее работа будет сдана. В запросе на работу вам необходимо указать: какие задачи должна решать таблица, какие экономические показатели должны рассчитываться и озвучиваете любые другие требования и пожелания.

* Я выполняю работу, присылаю вам ссылку на таблицу. Корректируем формы при необходимости и утверждаем.

*Я всегда на связи, если вдруг понадобится мелкая корректировка или дополнения, если возникнут вопросы.

2. НАБОР ТЕКСТА

Скорость набора (слепой метод печати) 280-300зн/мин.

3. Создание коммерческих предложений в PDF

Разработка и верстка коммерческих предложений в формате PDF.

4. Написание статей на заданные темы

Я - автор, пишу уникальные статьи с погружением в тему.

5. Поиск и систематизация разноплановой информации в интернете. Ведение баз данных. Анализ данных. Создание форм отчетности или заполнение существующих форм.

6. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - Intermediate.

Перевод текстов с русского на английский, с английского на русский.

Буду рада плодотворному и эффективному сотрудничеству!