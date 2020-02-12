AlinaNazarova

Алина Назарова AlinaNazarova

 
27 летРоссия/Арзамас
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Перевод русских и англоязычных текстов/документов любой сложности

Я-лингвист-переводчик со стажем,осуществляю написание английских текстов и перевод текстов/документов. Гарантирую качественно выполненную работу за короткий срок. 

Занимаюсь написанием статей,интерпретаций к текстам на английском языке и выполнением языковых задач любой сложности.

По всем вопросам прошу написать на почту [email protected]

По вашей просьбе могу выслать выполненные мной проекты.

Написание статей