AlinaNazarova

Перевод русских и англоязычных текстов/документов любой сложности

Я-лингвист-переводчик со стажем,осуществляю написание английских текстов и перевод текстов/документов. Гарантирую качественно выполненную работу за короткий срок.

Занимаюсь написанием статей,интерпретаций к текстам на английском языке и выполнением языковых задач любой сложности.

По всем вопросам прошу написать на почту [email protected]

По вашей просьбе могу выслать выполненные мной проекты.