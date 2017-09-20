AlinaS2110

Алина AlinaS2110

 
30 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Грамотный, быстрый, красивый перевод за доступную цену и в установленные сроки. 

Все виды перевода, также корректировка неправильных переводов. 

Направления перевода: 

~ английский – русский, русский – английский; 

~ английский – украинский, украинский – английский; 

~ русский – украинский, украинский – русский. 

Информация о себе: 

Высшее образование: "Маркетинг" – специальность: маркетолог, психолог 

Международный диплом с возможностью работы за границей. 

Опыт работы переводчиком – 3 года. Работала на дому, в связи с желанием получения опыта работы с компаниями по всей России и другими странами, зарегистрирована на этом сайте. 

Постоянно занимаюсь саморазвитием, таким образом могу дать уверенность в качественном результате.