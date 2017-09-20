AlinaS2110

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Все виды перевода, также корректировка неправильных переводов.

Направления перевода:

~ английский – русский, русский – английский;

~ английский – украинский, украинский – английский;

~ русский – украинский, украинский – русский.

Информация о себе:

Высшее образование: "Маркетинг" – специальность: маркетолог, психолог

Международный диплом с возможностью работы за границей.

Опыт работы переводчиком – 3 года. Работала на дому, в связи с желанием получения опыта работы с компаниями по всей России и другими странами, зарегистрирована на этом сайте.

Постоянно занимаюсь саморазвитием, таким образом могу дать уверенность в качественном результате.