AlinaS2110

Грамотный, быстрый, красивый перевод за доступную цену и в установленные сроки.
Все виды перевода, также корректировка неправильных переводов.
Направления перевода:
~ английский – русский, русский – английский;
~ английский – украинский, украинский – английский;
~ русский – украинский, украинский – русский.
Информация о себе:
Высшее образование: "Маркетинг" – специальность: маркетолог, психолог
Международный диплом с возможностью работы за границей.
Опыт работы переводчиком – 3 года. Работала на дому, в связи с желанием получения опыта работы с компаниями по всей России и другими странами, зарегистрирована на этом сайте.
Постоянно занимаюсь саморазвитием, таким образом могу дать уверенность в качественном результате.
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