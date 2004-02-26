AlinaTatukova

Качественная вёрстка с удовлетворительной ценой!

Личная информация ‍:

Привет! Меня зовут Алина. Я из Украины/Запорожье. И я начинающий Fronted developer! Делаю свою работу с горящими глазами и очень качественно.

Преимущества работы со мной ‍♀️:

1) Качественная вёрстка;

2) Адекватное отношение к правкам;

3) Удовлетворительная цена.

Навыки ‍:

1) HTML5;

2) CSS3;

3) JavaScript;

4) Self-management;

5) SASS/ SCSS

6) Bootstrap

7) Методология БЭМ

8) Адаптивная вёрстка

9) Figma

10) Photoshop

👍Контактная информация:

1) Email: [email protected]

2) Telegram +380632761645

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