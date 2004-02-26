AlinaTatukova

Алина Татукова AlinaTatukovaAlinaTatukova
19 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественная вёрстка с удовлетворительной ценой!
Личная информация :
Привет! Меня зовут Алина. Я из Украины/Запорожье. И я начинающий Fronted developer! Делаю свою работу с горящими глазами и очень качественно.
Преимущества работы со мной ♀️:
1) Качественная вёрстка;
2) Адекватное отношение к правкам;
3) Удовлетворительная цена.
Навыки :
1) HTML5;
2) CSS3;
3) JavaScript;
4) Self-management;
5) SASS/ SCSS
6) Bootstrap
7) Методология БЭМ
8) Адаптивная вёрстка
9) Figma
10) Photoshop
👍Контактная информация:
1) Email: [email protected]
2) Telegram +380632761645