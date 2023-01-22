AlinaTenkovskaya

Меня зовут Алина и я специалист в области интернет-маркетинга с опытом работы более 4х лет. Сейчас являюсь руководителем команды агентства по разработке рекламных стратегий и разработке платформ для наших заказчиков.

Имею опыт работы с разным бизнесом, начиная от стартапа из 3 человек заканчивая международной корпорацией.

Лучше всего я разбираюсь в:

- таргетированной рекламе;

- контекстной рекламе;

- seo продвижение;

- управление репутацией компании;

- создание вирусного маркетинга.