AlinaTenkovskaya

Алина Теньковская AlinaTenkovskayaAlinaTenkovskaya
21 годРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Меня зовут Алина и я специалист в области интернет-маркетинга с опытом работы более 4х лет. Сейчас являюсь руководителем команды агентства по разработке рекламных стратегий и разработке платформ для наших заказчиков.
Имею опыт работы с разным бизнесом, начиная от стартапа из 3 человек заканчивая международной корпорацией.
Лучше всего я разбираюсь в:
- таргетированной рекламе;
- контекстной рекламе;
- seo продвижение;
- управление репутацией компании;
- создание вирусного маркетинга.
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