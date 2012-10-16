Рерайтинг, копирайтинг. Ответственный подход.

Выполняю рерайт, копирайт.

Образование высшее.

Грамотная речь, опыт работы в разных сферах, ответственный подход

За свою недолгую жизнь :) я успела попробовать себя в нескольких сферах: писала статьи в школьную газету, занималась репетиторством, на первом-втором курсе работала промоутером и преподавала олимпиадную математику школьникам, работала секретарем в мировом суде. Также участвовала в студенческих организациях, сама разрабатывала и проводила благотворительные мероприятия.

На последнем курсе начала работать в компании, разрабатывающей банковское программное обеспечение. Занималась тестированием и аналитикой, писала документацию.

Сейчас я решила вернуться в сферу, которая меня всегда интересовала - написание статей и текстов. Буду рада сотрудничать с заказчиками, которые ценят ответственность и искреннее желание работать, быстро и качественно :)