Занимаюсь разработкой и созданием дизайна сайтов, Landing Page. При выполнении заказа всегда стараюсь понять целевую аудиторию, максимально качественно и креативно реализовать Вашу идею. Соблюдаю сроки, всегда на связи. Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator.
Условия сотрудничества:
1. Изучаю техническое задание проекта.
2. Обсуждение деталей, определение цены и сроков.
3. Предоставление реквизитов для предоплаты в размере 50% от суммы заказа на дизайн (можно разбить на этапы).
4. Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
5. Утверждение выполненной работы, корректировки.
6. Оплата оставшейся суммы за проект.
7. Готовлю файлы под верстку, высылаю все исходные файлы.
8. Обмен отзывами.
Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а также строгое следование установленным срокам!
Связаться со мной: [email protected]
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