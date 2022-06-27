Современный, функциональный, продуманный дизайн для Вас! Грамотно найду наилучшее дизайн-решение для Вашего бизнеса.

Занимаюсь разработкой и созданием дизайна сайтов, Landing Page. При выполнении заказа всегда стараюсь понять целевую аудиторию, максимально качественно и креативно реализовать Вашу идею. Соблюдаю сроки, всегда на связи. Работаю в Adobe Photoshop, Illustrator.

Условия сотрудничества:

1. Изучаю техническое задание проекта.

2. Обсуждение деталей, определение цены и сроков.

3. Предоставление реквизитов для предоплаты в размере 50% от суммы заказа на дизайн (можно разбить на этапы).

4. Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

5. Утверждение выполненной работы, корректировки.

6. Оплата оставшейся суммы за проект.

7. Готовлю файлы под верстку, высылаю все исходные файлы.

8. Обмен отзывами.

Со своей стороны я могу гарантировать индивидуальный подход, порядочность, внимательность к пожеланиям и критике, а также строгое следование установленным срокам!

Связаться со мной: [email protected]