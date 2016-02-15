Alina_Alex

Корректор

Удаленная вычитка печатных изданий, диссертаций, дипломов, курсовых работ, статей (в том числе научных), инструкций к бытовой технике, кулинарных книг и т. д. Исправление орфографических и пунктуационных, а также стилистических ошибок, отслеживание графического единообразия в текстах, верного написания терминов и единиц измерения, снятие вопросов с выпускающими редакторами и руководителями проектов. Чтение и правка в электронном виде (Word, pdf).

Образование – высшее, филологическое (два диплома с отличием, степень магистра филологии).

Стаж работы корректором – более 8 лет.