Настройка контекстной рекламы

Добрый день!

Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Настрою рекламную кампанию для вашего сайта в РСЯ за 100р, срок 2-3 дня, в зависимости от сроков предоставления данных. Перед запуском кампании провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК (рекламной кампании) - бесплатно.

Пишите, с удовольствием отвечу на все вопросы.

Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится))