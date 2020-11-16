Настройка контекстной рекламы
Добрый день!
Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Настрою рекламную кампанию для вашего сайта в РСЯ за 100р, срок 2-3 дня, в зависимости от сроков предоставления данных. Перед запуском кампании провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК (рекламной кампании) - бесплатно.
Пишите, с удовольствием отвечу на все вопросы.
Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится))
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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