Alina_Gubnaya

Алина Alina_Gubnaya

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Настройка контекстной рекламы

Добрый день!

Я являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.

Настрою рекламную кампанию  для вашего сайта в РСЯ за 100р, срок 2-3 дня, в зависимости от сроков предоставления данных. Перед запуском кампании провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК (рекламной кампании) -  бесплатно.

Пишите, с удовольствием отвечу на все вопросы.

Всем любви, добра и большую толпу довольных клиентов. Без них не получится))

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