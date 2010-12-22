Копирайтер. Оперативно, качественно, дешево.
Сео-копирайтинг, рерайтинг, контент, авторские. Всегда на связи. Могу писать почти про все. Легко обучаема.
Стоимость работ:
копирайт - 150 рублей за 1000 знаков с пробелами;
рерайт - 100 рублей за 1000 знаков с пробелами;
контент - 120 рублей за 1000 знаков с пробелами.
Работаю по 50% предоплате.
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Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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