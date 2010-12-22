Alina_L

Лаптева Alina_L

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Копирайтер. Оперативно, качественно, дешево.

Сео-копирайтинг, рерайтинг, контент, авторские. Всегда на связи. Могу писать почти про все. Легко обучаема.

Стоимость работ:

копирайт - 150 рублей за 1000 знаков с пробелами;

рерайт - 100 рублей за 1000 знаков с пробелами;

контент - 120 рублей за 1000 знаков с пробелами.

Работаю по 50% предоплате.

Копирайтинг
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от $5
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Наполнение сайтов
нет отзывов
от $4
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
нет рейтинга